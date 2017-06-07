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19:10, 07 Июня 2017
фото: фото: uznayvse

Анастасия Волочкова на День рождения Алибасову подарила необычный подарок

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Балерина Волочкова пришла 6 июня к Бари Алибасову в шубе и с оригинальным подарком.

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов 6 июня отметил свой 70 день рождения. По этому поводу для близких друзей продюсер устроил шумную вечеринку в ресторане гостиницы "Четыре сезона". Среди приглашенных была Анастасия Волочкова, которая в качестве подарка преподнесла Барии Каримовичу оригинальный букет, состоящий из овощей: красных перцев, лимонов и чеснока, сообщает uznayvse.

Фотографию, сделанную на вечеринке, Анастасия опубликовала на своей страничке в социальной сети Инстаграм и написала:"Бари Алибасов. Юбилей. С днем рождения, милый друг!!! Букет решила подарить съедобный. Крутому перцу с перчиком!"

Многие пользователи обратили внимание на странный наряд балерины, которая пришла на торжество в шубе.

"У нас июнь хоть и холодный в этом году, но шубы все уже сняли давно) ну кроме Анастасии, конечно", "Шуба, конечно, красивая. Но в июне...!?" "Главное, что шубу не забыли)))", - писали пользователи.

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