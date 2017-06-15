Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью

Режиссер Андрей Кончаловский, которому в августе исполнится 80 лет, поделился мыслями об отношениях с женой Юлией Высоцкой и рассказал, что изменилось в его жизни после трагедии с дочкой.

Дочь Кончаловского и Высоцкой, Маша, в 2013 году попала в ДТП на юге Франции, и с тех пор находится в коме.

"Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь "Сказать жизни "Да!" Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни", – рассказал Кончаловский "Российской газете".

Говоря об отношениях с женой, 43-летней Юлией Высоцкой, Андрей Кончаловский отметил, что они с актрисой во многом разные:

"Трудно ли любить людей? Знаете, тут сразу вспоминается притча про стакан, который наполовину полон или наполовину пуст. Для разных людей все по-разному. Это все человеческие качества. Мы в этом плане с женой два разных человека. Юлька говорит, что стакан полупустой, а я говорю, что он наполовину полный".

43-летняя актриса и 79-летний режиссер женаты с 1998 года. Недавно на экраны вышел фильм "Рай" Кончаловского, в котором Высоцкая сыграла главную роль, отмечает портал Lady.