Андрей Макаревич обвинил культовую британскую группу Radiohead в плагиате

Российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в плагиате, о чем написал в Facebook.

"Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место, где свет" — мы его сняли с "Машиной [времени]" 11 сентября 2001 года", — цитирует Макаревича Lenta.

Он также для сравнения опубликовал оба видеоролика. По сюжету обоих клипов, лидеры коллективов (Макаревич в случае "Машины времени" и Том Йорк у Radiohead) долго едут в лифтах, за время поездки в кабину заходят разные люди.

Клип Radiohead на трек Lift вышел во вторник. В отличие от видео "Машины времени", в конце ролика двери кабины раскрываются, и там оказывается еще один лифт. Также у Йорка в руках в течение всего пути два мусорных пакета, отмечает издание.