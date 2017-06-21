Анджелина Джоли поправилась и похорошела

Актриса избавилась от болезненной худобы.

Актриса, которая появилась 20 июня в Кении на мероприятии, посвященном Международному дню беженцев, больше не выглядит изможденной, как прежде, пишет lady.

В последнее время СМИ много писали о болезненной худобе Анджелины Джоли: 42-летняя актриса выглядела очень изможденной и долгое время почти не появлялась на публике. Но теперь, кажется, все это для нее позади.

Недавно Джоли выступила с речью в Кении на мероприятии, посвященном Международному дню беженцев. Посол доброй воли ООН выглядела очень свежей, жизнерадостной и здоровой, кроме того, судя по фото, сделанным на событии, она немного поправилась.

Напомним, Анджелина Джоли и ее экс-возлюбленный, 53-летний актер Брэд Питт, воспитывают шестерых детей, трое из которых — приемные.

Джоли и Питт были вместе 12 лет, в том числе два года прожили в браке. 19 сентября 2016 года Анджелина подала на развод, потребовав у суда полной единоличной опеки над всеми детьми пары. Официальной причиной расставания актриса указала "непримиримые разногласия". По слухам, к разводу привели различия во взглядах супругов на воспитание детей. Именно вопрос опеки над ними стал главным в разводе актеров.

Ранее западные СМИ не раз писали о том, что Джоли очень сильно похудела. По сообщениям некоторых таблоидов, вес актрисы в 2016 году составлял всего 34 килограмма.