Ангел Серафим на выставке "Свет души моей"

Выставка "Свет души моей" откроется 29 сентября в 15.00 в выставочном зале музея "Кижи".

Экспозиция представляет работы участников международного конкурса детского творчества в рамках проекта "Детский центр „Преображение“". Среди рисунков – работа Ани Гуменюк из Мариуполя (Украина), которая призывает помочь неизлечимо больному 11-летнему мальчику Серафиму.

На конкурс "Свет души моей" поступило 463 работы. Прекрасные рисунки, предметы прикладного творчества, игрушки, макеты, созданные детьми от 4-ёх до 16 лет. В конкурсе приняло участие около 500 человек из 70 городов и населенных пунктов России, а также из Казахстана, Украины и Беларуси.

Аня Гуменюк из Мариуполя свой рисунок назвала "Серафим Михайлов - MELAS синдром. SOS". В приложении к конкурсной работе Аня написала так: "Мне 12 лет. Я живу в Украине, в городе Мариуполь. Я нарисовала ангела-хранителя моего соседа Серафима Михайлова. Ему 11 лет, но он болен неизлечимой болезнью. Я очень хочу ему помочь. Название рисунка – это название группы в Фейсбуке для помощи Серафиму. Надеюсь, что его Ангел-хранитель и мой рисунок помогут Серафиму найти духовную и финансовую поддержку от добрых людей. А ещё надеюсь победить и увидеть Карелию".

Группа помощи Серафиму Михайлову находится в социальной сети Facebook. Мама больного ребёнка пишет (орфография сохранена): "На наши обращения в МОЗ Украины полная тишина. Единственно, что положительно что нам выдали Левицитам 250 мг на месяц,500 мг не прошло по гос.бюджету, придется покупать за свой счет. Наше государство считает если мамочки детей инвалидов получают пенсию на ребенка это не вероятно сумма пенсии! Они не даже не задумывались над тем что нужны очень дорогие препараты для поддержания жизни тяжело больного ребенка!!!"

На выставке "Свет души моей" работы конкурсантов будут представлены в пяти разделах: "Мой любимый храм", "Православные святыни Русского Севера", "Праздник Преображения Господня", "Мой ангел-хранитель" и "Природы дивное преображение".

В игровой комнате можно не только познакомиться с детскими работами, но и стать участником мастер-классов в технике линогравюры и коллажа.

Проект "Детский центр "Преображение" был одобрен Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" в ходе Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива 2016–2017".

На правах рекламы