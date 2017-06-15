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16:51, 15 Июня 2017

Анна Позднякова нашла новую работу

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Экс-депутат Законодательного собрания Карелии и бывший директор Корпорации развития республики Анна Позднякова устроилась на работу в Segezha Group.

"Работаю в Segezha Group", - сказала Анна Позднякова.

Она уточнила, что она "выполняет поручения руководства".

"Я директор по связям с органами власти Республики Карелия", - сказала экс-депутат.

Она также призналась, что не хочет "никакой публичности".

"Хочу, чтобы забыли меня, вычеркнули из жизни. Хочу жить спокойной жизнью", - сказала она.

Добавим, ранее Анна Позднякова являлась депутатом Законодательного собрания Карелии, директором АО "Корпорация развития Карелии", кандидатом в мэры Петрозаводска.

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Комментарии

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Старый дед щукарь
2017-06-15 17:53:20
Ничего для Карелии так и не сделала, чернобурку попарила в Италии только за наши деньги!
Зритель
2017-06-15 17:40:30
Вот ведь есть же в природе субстанция, которая всегда всплывает!
Игорь
2017-06-15 17:29:15
Признаться, неожиданный ход.
Насколько я понимаю страсти между новыми хозяевами Ленина,19 и Сегежа-Групп на почве Кареллеспрома ещё не улеглись. Ставить в такой ситуации на позицию связующего звена креатуру опального губернатора - это как?
Саныч
2017-06-15 17:22:03
Директор по связям. Советник. Ее выгнали из власти, что и как она может помогать решать?
Онего
2017-06-15 17:13:49
По связям говорите? Ну уж нет, мы ещё посмотрим за тобойм...
Жеглов
2017-06-15 17:11:12
"Вор должен сидеть в тюрьме",а у нас их ещё и поощряют должностями....ничего здесь не изменится никогда...
michail
2017-06-15 17:02:53
Веселую криминальную жизнь сама себе устраивала, теперь ничем хорошим никто и не вспомнит.
Гарик
2017-06-15 16:59:48
Прощай, Анна Позднякова !!! Видишь и должность для тебя придумали ,директора. Вспоминать не будем .вроде как не за что ))
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