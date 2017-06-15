Анна Позднякова нашла новую работу

Экс-депутат Законодательного собрания Карелии и бывший директор Корпорации развития республики Анна Позднякова устроилась на работу в Segezha Group.

"Работаю в Segezha Group", - сказала Анна Позднякова.

Она уточнила, что она "выполняет поручения руководства".

"Я директор по связям с органами власти Республики Карелия", - сказала экс-депутат.

Она также призналась, что не хочет "никакой публичности".

"Хочу, чтобы забыли меня, вычеркнули из жизни. Хочу жить спокойной жизнью", - сказала она.

Добавим, ранее Анна Позднякова являлась депутатом Законодательного собрания Карелии, директором АО "Корпорация развития Карелии", кандидатом в мэры Петрозаводска.