16:51, 15 Июня 2017
Анна Позднякова нашла новую работу
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Экс-депутат Законодательного собрания Карелии и бывший директор Корпорации развития республики Анна Позднякова устроилась на работу в Segezha Group.
"Работаю в Segezha Group", - сказала Анна Позднякова.
Она уточнила, что она "выполняет поручения руководства".
"Я директор по связям с органами власти Республики Карелия", - сказала экс-депутат.
Она также призналась, что не хочет "никакой публичности".
"Хочу, чтобы забыли меня, вычеркнули из жизни. Хочу жить спокойной жизнью", - сказала она.
Добавим, ранее Анна Позднякова являлась депутатом Законодательного собрания Карелии, директором АО "Корпорация развития Карелии", кандидатом в мэры Петрозаводска.
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