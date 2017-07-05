Анна Позднякова предложила отремонтировать дорогу к ЦБК в Сегеже за счет возращенных Segezha Group налогов

У муниципальных властей нет денег на ремонт дороги до Сегежского ЦБК, рассказала представитель Segezha Group Анна Позднякова врио главы Карелии Артуру Парфенчикову.

Экс-депутат Заксобрания Карелии Анна Позднякова, которая перешла на работу в Segezha Group, рассказала на встрече с врио главы республики и представителями Союза промышленников и предпринимателей региона, что у компании остро стоит вопрос с состоянием объездной дороги, по которой к Сегежскому ЦБК и Сегежскому ЛДК идут грузовики с сырьем.

"Мы понимаем, что это дорога муниципальная, и сегодня существуют налоговые льготы для бизнеса, социальная ответственность бизнеса, но одному предприятию не потянуть ремонт дорог, а администрация Сегежи не в силах его выполнить", - сказала Анна Позднякова.

Позднякова предложила использовать опыт, подобный костомукшскому, когда властями и бизнесом был осуществлен совместный проект, при этом часть уплаченных ГОКом налогов в бюджет была возращена.

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