Анна Семенович очаровала эротическим фото

Российская поп-звезда порадовала своих подписчиков новым пикантным снимком.

Фотография — очень в духе Анны Семенович. На ней певица в задумчиво-романтичном образе демонстрирует бедро и плечи.

По традиции Анна сопроводила свой пост размышлением — в этот раз о женщинах, пишет uznayvse.

"Гармония, азарт, высокая самооценка, любовь и неспешность — залог сексуальности женщины. Девочки, любите себя и принимайте, не хватайтесь за мужчин, которые вас не ценят с мыслью: какой не какой, а мой. Поверьте, ваш будет вашим, а все остальные — это просто опыт от скуки. Вперёд, мои сексуальные кошечки, в новый день с любовью к себе и Миру, впускайте в свой мир мужчин и выбирайте лучшего. Этот Мир кружит для нас", — написала Анна.

Новый образ Семенович понравился поклонникам: "Ой, ну вообще, не узнать! Новый образ, и очень классный!", "Шикарная!", "Анна, ну сколько можно сводить с ума.... Нет сил смотреть на эту красоту", "Шикарная женщина! Триумф красоты и грации", "Ах, какая нога!".