Антикоррупционный комитет Карелии, глава которого попался на взятках, расформирован

Государственный контрольный комитет Карелии, одной из главных задач которого была борьба с коррупцией в органах власти, прекратил существование – его бывший руководитель на скамье подсудимых за взятки.

О расформировании Госкомконтроля говорится в постановлении правительства Карелии о реформировании структуры органов власти республики.

Согласно этому документу, основные функции комитета переданы администрации главы Карелии. В их числе "функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по контролю над эффективностью и результативностью осуществления органами исполнительной власти, возложенных на них полномочий".

Подробнее о том, кому переданы функции Госкомитета по регулированию в сфере оборота алкогольной продукции, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".