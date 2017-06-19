Арбитражный суд Карелии рассмотрит дело о банкротстве РИТЦ Банка

Арбитражный суд Карелии назначил на 27 июля рассмотрение обоснованности заявления Центрального банка о признании банкротом ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)".

Центробанк 29 мая отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности ООО "РИТЦ Банк" утратило способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратило операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на осуществление отдельных операций, пишет "Рапси".

Банк был зарегистрирован в феврале 1994 года в Москве как ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий" (РИТ-Банк). В октябре 2015 года официальное наименование кредитной организации было изменено на ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (РИТЦ Банк).

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая РИТЦ Банк занимал 555-ое место в банковской системе РФ.