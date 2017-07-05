Арестован телефонный мошенник, которому жители Карелии отдали 600 тыс. рублей

Полицейские Петрозаводска установили подозреваемого в мошенничестве, который по телефону обманывал пенсионеров города.

По данным МВД Карелии, подозреваемый в апреле 2017 года обзвонил нескольких жителей Петрозаводска. Звонки поступали из Приволжского федерального округа и строились по одной и той же схеме.

"Незнакомец сообщал гражданам, что их родственники попали в серьезное ДТП. Далее следовало сомнительное предложение – нарушить закон и откупиться от ответственности. Примечателен тот факт, что из шести жителей Петрозаводска трое отказались верить неизвестному, несмотря на то, что тревожный голос в телефонной трубке настаивал на немедленном решении проблемного вопроса", - отметили в пресс-службе ведомства.

Три жителя Петрозаводска перевели через банкомат лже-благодетелю деньги. Совокупный ущерб превысил 600 тыс. рублей.

В настоящее время ранее судимый 34-летний гражданин арестован. Полиции известно, что подозреваемый причастен к аналогичным незаконным действиям, совершенным в отношении жителей других регионов страны.

Как добавили в ведомстве, обезопасить себя от действий подобных злоумышленников можно, если не поддаваться панике и соблюдать простые и логичные правила. К примеру, в одном из случаев, введенная в заблуждение пенсионерка сразу же отправилась переводить деньги, даже не перезвонив якобы виновному сыну. В другом случае потерпевшая не посоветовалась ни с кем из близких, которые могли бы вовремя остановить перевод мошенникам. Полиция обращается с гражданам с просьбой критически воспринимать любую информацию от посторонних лиц, особенно, если они запугивают или сулят большую выгоду.