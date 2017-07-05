Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Криминал
13:12, 05 Июля 2017

Арестован телефонный мошенник, которому жители Карелии отдали 600 тыс. рублей

По теме

СМИ сообщили об угоне иномарки у бывшего судьи Арбитражного суда Карелии
05.07.17 11:46
В Карелии мужчина забил поленом насмерть пожилого родственника
05.07.17 11:44
В Петрозаводске суд вынес приговор мужчине, избившему шумных соседей
05.07.17 11:33
Все новости
Загрузка...

Полицейские Петрозаводска установили подозреваемого в мошенничестве, который по телефону обманывал пенсионеров города.

По данным МВД Карелии, подозреваемый в апреле 2017 года обзвонил нескольких жителей Петрозаводска. Звонки поступали из Приволжского федерального округа и строились по одной и той же схеме.

"Незнакомец сообщал гражданам, что их родственники попали в серьезное ДТП. Далее следовало сомнительное предложение – нарушить закон и откупиться от ответственности. Примечателен тот факт, что из шести жителей Петрозаводска трое отказались верить неизвестному, несмотря на то, что тревожный голос в телефонной трубке настаивал на немедленном решении проблемного вопроса", - отметили в пресс-службе ведомства.

Три жителя Петрозаводска перевели через банкомат лже-благодетелю деньги. Совокупный ущерб превысил 600 тыс. рублей.

В настоящее время ранее судимый 34-летний гражданин арестован. Полиции известно, что подозреваемый причастен к аналогичным незаконным действиям, совершенным в отношении жителей других регионов страны.

Как добавили в ведомстве, обезопасить себя от действий подобных злоумышленников можно, если не поддаваться панике и соблюдать простые и логичные правила. К примеру, в одном из случаев, введенная в заблуждение пенсионерка сразу же отправилась переводить деньги, даже не перезвонив якобы виновному сыну. В другом случае потерпевшая не посоветовалась ни с кем из близких, которые могли бы вовремя остановить перевод мошенникам. Полиция обращается с гражданам с просьбой критически воспринимать любую информацию от посторонних лиц, особенно, если они запугивают или сулят большую выгоду.

По теме

СМИ сообщили об угоне иномарки у бывшего судьи Арбитражного суда Карелии
05.07.17 11:46
В Карелии мужчина забил поленом насмерть пожилого родственника
05.07.17 11:44
В Петрозаводске суд вынес приговор мужчине, избившему шумных соседей
05.07.17 11:33
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
29.06.2017, 20:20
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
30.06.2017, 08:05
ВИДЕО: Федеральный канал показал сюжет про "Сану" и пострадавших заемщиков

Аналитика

04.07.2017 10:36
Политкухня
Как возникло и как развивалось дело "Петропита" 3
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 16
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 5
03.07.2017 09:37
Слово о статусе 2
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2017 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой
03.07.2017 16:55
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
Человек-паук: Возвращение домой
Холодное танго
2:22
Очень плохие девчонки
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»