Арестованную машину Сухоруковой продали в счет уплаты штрафа по приговору суда

У Евгении Сухоруковой арестован автомобиль и имущество, сообщили на заседании комиссии по противодействию коррупции в Карелии.

Об этом сообщил начальник отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Карелии Дмитрий Егоров.

По его словам, у Евгении Сухоруковой был арестован автомобиль и имущество. Автомобиль уже реализован.

В отношении нее возбуждено исполнительное производство на 57,6 млн рублей. Арестована 1/2 доля квартиры. Запрещен выезд за рубеж. Она остается должна по исполнительному производству 55,9 млн, напомнил начальник отдела УФССП по Карелии Дмитрий Киннер.

Напомним, в ноябре 2015 года суд приговорил Сухорукову к 3 годам условного срока заключения и запретил на 1 год занимать должности, связанные с госслужбой. При этом отказался удовлетворять гражданский иск прокуратуры о взыскании с нее 57 миллионов рублей.

Евгения Сухорукова заявила, что не считает себя виновной.

По версии следствия, Сухорукова, исполняя в сентябре 2012 года обязанности главы администрации Прионежского района, подписала постановление, которым изменила вид разрешенного использования земельного участка площадью более 61 гектара, с "сельскохозяйственного использования" на "ведение дачного хозяйства". В результате, как считают следователи, были утрачены выбывшие из сельскохозяйственного оборота особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья. Причиненный материальный ущерб составил не менее 57 миллионов рублей.