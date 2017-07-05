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Новости. Общество
16:27, 05 Июля 2017

Археолог подробно рассказал о находках в Петрозаводске

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Материала на раскопках на площади Кирова оказалось намного больше, чем ожидали.

В течение последних двух недель Национальный музей Республики Карелия совместно с первокурсниками-практикантами исторического факультета ПетрГУ проводил раскопки на месте храма Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году. Напомним, раскопки на площади Кирова начались через месяц после того, как на общественных слушаниях в городской администрации жители города проголосовали за воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского.

- Нам удалось обнаружить часть фундамента, точнее, район притвора, то есть то место, где люди входили в храм, - рассказал археолог Национального музея Марк Шахнович. – Несмотря на то, что сам храм был деревянным, валунный фундамент очень мощный, он прекрасно сохранился. В целом это отличное, не глубоко находящееся сооружение XIX века. Кроме самого фундамента обнаружили и обычные находки: медные крестики, монетки XIX века (1800-го, 1812 года и серебряная монетка советского периода – 1924 года), много-много гвоздей, которые впоследствии будут обрабатываться в нашем музее и попадут в его фонды. Конечно, мы не предполагали, что будет так красиво с точки зрения археологии, что будет такая мощная конструкция, которая просится на какую-то модификацию, на архитектурное решение. Тем более, что по этому месту проходят все туристические маршруты. Мы взяли очень небольшую территорию. В процессе наших работ, которые проводятся практически на голом энтузиазме и на помощи студентов университета, мы выявили только часть здания. Оно было огромным – 36 метров в длину и 24 метра в ширину. Работы можно продолжать, продолжать и продолжать. И это не единственное здание, которое находится в нашем городе в археологизированном состоянии. Все это – Петровская слобода, откуда пошел и есть наш город. Работы стали успешно проводиться еще в 1990-х годах (коллекция хранится в нашем музее), в основном, на территории Парка культуры. Сейчас мы вышли за эти пределы, и оказалось, что материал есть и можно работать. Впоследствии мы будем проводить весь комплекс дополнительных работ с привлечением специалистов и отвечать на все вопросы: откуда поступили камни, какой был известняк… Вопросов очень-очень много.

Каждый метр раскопок тщательно исследуется и огораживается, все находки тщательно упакованы и вскоре отправятся в музей. Студенты завершат "грубую" физическую работу непосредственно по раскопкам и просеиванию песка, а затем начнется кропотливая, детальная работа археолога.

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