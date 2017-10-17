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Новости. Общество
22:21, 17 Октября 2017

Армен Джигарханян о жене: она вор, а не человек

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Армен Джигарханян, 82-летний народный артист СССР, не хочет видеть свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая моложе супруга на 44 года.

Несколько дней назад он лег в московскую больницу номер 57, и с тех пор супруга попасть к нему не может. Артист уверен, что жена могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства, пишут Вести.ру.

"Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс", — сказал артист в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Джигарханян также рассказал, что они с женой давно не устраивают друг друга и часто ссорятся. Очередная ссора, по мнению врачей, и стала последней каплей, которая переполнила чашу его терпения. У артиста осложнилось хроническое заболевание, и его госпитализировали в 57 больницу Москвы.

Как сообщают некоторые СМИ, конфликт с женой у известного артиста произошел из-за денег. Сообщается даже, что Армен Джигарханян написал на жену заявление в полицию. Он пожаловался, что Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась его убить. По некоторым данным, несколько месяцев назад Джигарханян переписал на молодую супругу все свое состояние.
Сама же Виталина заявляет, что ее муж мог стать жертвой своей доверчивости, а ей на телефон поступают угрозы. Официальный представитель Виталины Элина Мазур в эксклюзивном интервью Андрею Малахову рассказала, что двое неизвестных увели Армена Борисовича из театра и у них есть некая расписка на 500 тысяч долларов, которую много лет назад дал этим неизвестным Джигарханян. Там указано, что в случае смерти актера все деньги должны принадлежать его второй супруге, Татьяне Власовой.

В семейной драме, скорее всего, придется разбираться полицейским. Сейчас артист остается под наблюдением врачей. Он настроен решительно и уже заявил: супругу, которая, как он считает, его предала, никогда не простит.

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кир
2017-10-17 22:30:42
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