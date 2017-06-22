Арт-объекты из мусора украсят набережную Петрозаводска в День города

Разнообразные арт-объекты украсят набережную Онежского озера в ближайшие выходные, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День города в Петрозаводске в рамках Года экологии пройдет экологический конкурс "Чистое искусство".

"Чистое искусство" – это творческий конкурс, участники которого собираются в группы и создают коллективные арт-объекты из бытовых отходов и вторичного сырья (пластик, бумага, картон, стекло, ткани, старые диски, пакеты, резина и др.) на произвольную тему.

Победителей конкурса будет определять компетентное жюри, а гости праздничного мероприятия смогут посмотреть созданную силами участников выставку необычных арт-объектов. Награждение лучших работ состоится на сценической площадке "Рыбаки" в 16.00.

Также в арсенале экологического фестиваля – интересные мастер-классы с участием дизайнера творческого объединения "Триумф" Дарьи Печенюк из Санкт-Петербурга, в том числе уроки по изготовлению украшений из живых цветов и создание арт-объектов из бытового мусора в технике объемного коллажа "Ассамбляж".

Площадка фестиваля расположится на Онежской набережной недалеко от главной сцены и начнет работу 24 июня в 12.00.