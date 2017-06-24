Артур Парфенчиков: "Это святой день для всех нас!"

Торжественной церемонией возложения венков и цветов к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Петрозаводске открылись праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

В субботу 24 июня Петрозаводск отмечает свой 314 день рождения. Эта дата приурочена ко Дню освобождения города, когда закончились страшные три года оккупации. 28 июня далекого 1944 года воины Онежской флотилии подняли красное знамя над освобожденным городом, а 29 июня в Петрозаводск вошли передовые части 368-й и 313-й стрелковых дивизий. В тот же день Москва салютовала советским войскам, освободившим Петрозаводск.

По традиции праздничные мероприятия начались утром с торжественной церемонии возложения цветов и венков к Мемориальному комплексу "Вечный огонь". Отдать дань памяти всем, кто защищал свободу и независимость Родины в годы войны, пришли официальные лица, ветераны и жители города.

"Это святой день для всех нас! Мы помним, сколько бойцов отдали свои жизни за оборону города в 1941, знаем о том, какими усилиями, стойкостью, мужеством в течение многие дней и недель бойцы сдерживали натиск противника на подступах к Петрозаводску, дали возможность провести эвакуацию населения и промышленности города. Своими героическими усилиями воины фактически обескровили врага, не дали возможность ему двигаться на восток. Во многом здесь, на севере, решалась судьба нашей страны. Самое важное, что те воины, которые нас отстояли на Пряжинских, Кондопожских, Петрозаводских, Медвежьегорских рубежах вернулись в 1944, чтобы принести свободу нашему городу, республике и стране", - отметил в своем выступлении врио главы Карелии

Руководитель региона выразил признательность ветеранам, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей и детям войны:

- Благодарю всех ветеранов за их подвиг, труд, их героическую жизнь! С праздником!

Праздничные мероприятия по случаю дня города сегодня будут идти до самого вечера: на разных площадках пройдут народные гуляния, подготовлена насыщенная культурная программа.