Артур Парфенчиков и министры проведут в районах Карелии личный прием граждан

В Карелии 8 июля пройдет День единого приема граждан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мероприятие пройдет в необычном формате: врио главы республики Артур Парфенчиков проведет прием жителей двух северных территорий (в Лоухском и Кемском районах), а члены правительства и республиканские министры выедут в остальные районы Карелии.

Жителей Лоухского района Парфенчиков будет принимать с 11 до 14 часов, Кемского - с 17.30 до 20 часов. Ему будет помогать его заместитель Владимир Любарский.

В Петрозаводске прием будет вести премьер-министр Александр Чепик, в Суоярвском районе – руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева и глава Минприроды Александр Щепин, в Муезерском районе - представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шабанов и министр здравоохранения Ольга Лазаревич, в Костомукше – зам премьер-министра Оксана Чебунина и и.о. министра финансов Елена Антошина, в Медвежьегорском районе – зам премьер-министра Лариса Подсадник, в Питкярантском районе – зам премьер-министра Юрий Савельев, в Беломорском районе – министр строительства Дмитрий Матвиец и начальник управления по обеспечению деятельности мировых судий Владимир Гробов, в Калевальском районе – министр культуры Алексей Лесонен и председатель госкомитета по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, в Лахденпохском районе – председатель госкомитета по управлению госимуществом и организации закупок Дмитрий Родионов и председатель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Николай Федотов, в Сортавальском районе – министр соцзащиты, труда и занятости Ольга Соколова, в Олонецком районе – министр по вопросам национальной политики Андрей Манин и председатель госкомитета по ценам и тарифам Анатолий Воронцов, в Прионежском районе – и.о. министра сельского хозяйства Оксана Гаврош и начальник управления ветеринарии Ирина Кузнецова, в Пряжинском районе – министр спорта Александр Воронов, в Сегежском районе – и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству Евгений Пыленок, в Кондопожском районе – и.о. министра экономического развития Евгений Жирнель и министр образования Александр Морозов, в Пудожском районе – и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Александр Федоричев и и.о. начальника управления ЗАГС Михаил Ковалев.

"На прием к временно исполняющему обязанности руководителя региона, членам правительства и руководителям органов исполнительной власти осуществляется предварительная запись, которая будет производиться 28, 29, 30 июня 2017 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00", - отмечают в правительстве.

Номера телефонов для записи и другую информацию можно уточнить на сайте правительства.