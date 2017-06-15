Артур Парфенчиков решил сдать ЕГЭ по истории

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков 19 июня примет участие в Едином государственном экзамене по истории.

Об этом сообщили в республиканском министерстве образования.

"Также пройти процедуру выпускных экзаменов и проверить свои знания по истории смогут члены правительства республики, руководители органов исполнительной власти, администрации Петрозаводского городского округа, представители Законодательного собрания и Петрозаводского городского совета", - отметили в Минобре.

В ведомстве уточнили, что участникам ЕГЭ раздадут демоверсии контрольных измерительных материалов. Продолжительность экзамена составит 60 минут.

Экзамен пройдет в педколледже Петрозаводска.

В российских школах ЕГЭ по истории станет обязательным для всех выпускников с 2020 года.