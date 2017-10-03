Артур Парфенчиков вошел в пятерку самых сексуальных губернаторов России

СМИ опубликовали данные опроса социальных сетей, кто является самым сексуальным губернатором российских регионов.

Об этом сообщается на сайте издательского дома "КП-Калуга" со ссылкой на голосование в Telegram-канале Sexyguber. По данным опроса, лидером стал новый глава Удмуртии Александр Бречалов, набравший 17% голосов. На втором месте с 15% голосов оказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Третье место самых сексуальных глав регионов занял бывший мэр Калуги Николай Любимов, на сентябрьских выборах избранный на пост губернатора Рязанской области. Четвертое место досталось главе Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину. Замыкает пятерку глава Карелии Артур Парфенчиков.

Недавно сам Артур Парфенчиков сообщил, что он тоже создал аккаунт в Telegram и призвал подписываться на его страницу.

Любовь нового главы Карелии к социальным сетям ни для кого не секрет. Он активно создает контент в "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram: размещает многочисленные фото с мероприятий.

Неизвестно, сколько времени требуется Артуру Парфенчикову, чтобы так активно проявлять себя в социальных сетях. Не случайно многие полагают, что при такой интернет-нагрузке Парфенчикову, видимо, просто некогда работать на благо республики с полной отдачей. И результат его почти девятимесячного пребывания в должности руководителя Карелии, мы наблюдаем каждый день.