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12:41, 14 Июня 2017

Ассаи даст единственный концерт в Петрозаводске

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Один из самых загадочных артистов 17 июня приезжает с единственным концертом в клуб Z.Efir.

У него нет странички в социальных сетях, он практически не дает интервью. Несмотря на популярность, известно о нем немного.

Некоторые, возможно, помнят Ассаи как участника команды Krec. С 2010 года "Ассаи Music Band" - сольный проект. Воссоединившись с группой в 2015 году, Ассаи продолжает выступать, и в эту субботу, 17 июня, даст концерт в Петрозаводске в клубе Z.Efir.

Старт в 20.00, двери откроются в 18.00. Стоимость билетов 390 рублей. Внимание: билеты продаются только на входе перед концертом!

Адрес клуба Z.Efir - ул.Красная, д.10, телефон для справок 63-64-45. Вступайте в группу клуба Z.Efir Вконтакте https://vk.com/clubefir и получите возможность выиграть 2 билета на концерт Ассаи.

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