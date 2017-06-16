Audi и "семерка" лоб в лоб столкнулись на трассе в Карелии

В ДТП пострадал водитель отечественного автопрома, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг 15 июня в 21.05 в Олонецком районе на 281-м км трассы "Кола" 32–летний водитель Audi A6 при обгоне врезался на встречной полосе в "ВАЗ-2107".

В результате ДТП 27-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.