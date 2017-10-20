16:18, 20 Октября 2017
Аукцион на строительство нового здания УФССП Карелии признан незаконным
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Антимонопольная служба выявила нарушения законодательства при проведении аукциона по выбору подрядчика для строительства нового административного здания службы судебных приставов.
Решение УФАС было принято по жалобе ООО "Профит – плюс" на действия заказчика – управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии.
УФССП в сентябре провело аукцион по выбору подрядчика. Начальная цена контракта составила 41,9 млн рублей.
Подробнее - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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