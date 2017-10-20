Аукцион на строительство нового здания УФССП Карелии признан незаконным

Антимонопольная служба выявила нарушения законодательства при проведении аукциона по выбору подрядчика для строительства нового административного здания службы судебных приставов.

Решение УФАС было принято по жалобе ООО "Профит – плюс" на действия заказчика – управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

УФССП в сентябре провело аукцион по выбору подрядчика. Начальная цена контракта составила 41,9 млн рублей.

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