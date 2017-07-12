АВАРИЯ: Более трех десятков населенных пунктов в Карелии остались без электричества

Нарушено энергоснабжение в 39-и населенных пунктах Медвежьегорского района, сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на "Карелэнерго".

Сегодня в 16.45 по информации, полученной от диспетчера филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго", произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Медвежьегорского района.

В результате - нарушено энергоснабжение в 39-и населенных пунктах Медвежьегорского района. Без электричества остались 2345 человек, в том числе 378 детей, 1096 домов, социально значимых объектов нет.

Причины отключения уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлечены 2 бригады от МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" 5 человек, 2 ед. техники.