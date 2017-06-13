Аварийного жилья в Петрозаводске может прибавиться

Администрация столицы Карелии ожидает сокращения количества жилых помещений, непригодных для проживания, в том числе в домах, признанных аварийными, в 4 раза к 2020 году.

Такой целевой показатель установлен в Стратегии социально-экономического развития города до 2025 года, пишут "Вести Карелии".

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