10:13, 13 Июня 2017
Аварийного жилья в Петрозаводске может прибавиться
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Администрация столицы Карелии ожидает сокращения количества жилых помещений, непригодных для проживания, в том числе в домах, признанных аварийными, в 4 раза к 2020 году.
Такой целевой показатель установлен в Стратегии социально-экономического развития города до 2025 года, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материалах издания.
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