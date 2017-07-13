Аварийщики установили причину подтопления улицы Московской в Петрозаводск

Ремонтные работы на улице Московской продолжаются, сообщают Петрозаводские коммунальные системы.

"На улице Московской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. До конца рабочего дня все оставшиеся дома будут подключены по временной схеме", - говорится в сообщении.

Причина повреждения установлена - на водопроводной трубе возникла трещина. Для ее устранения понадобится дополнительное время. Ремонтная бригада ПКС-Водоканал работает в усиленном режиме.

Напомним, в среду в 18.00 на вопроводных сетях в районе Октябрьского проспекта и улицы Московская произошла авария.