16:45, 13 Июля 2017
Аварийщики установили причину подтопления улицы Московской в Петрозаводск
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Ремонтные работы на улице Московской продолжаются, сообщают Петрозаводские коммунальные системы.
"На улице Московской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. До конца рабочего дня все оставшиеся дома будут подключены по временной схеме", - говорится в сообщении.
Причина повреждения установлена - на водопроводной трубе возникла трещина. Для ее устранения понадобится дополнительное время. Ремонтная бригада ПКС-Водоканал работает в усиленном режиме.
Напомним, в среду в 18.00 на вопроводных сетях в районе Октябрьского проспекта и улицы Московская произошла авария.
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