Авиаперевозчик подводит российских туристов

Отправляясь в отпуск, будьте внимательны при выборе авиакомпании: почти 300 человек не могут вылететь из Пулково в Анталью.

Рейс из Петербурга в Анталью отложен как минимум на 8 часов, сообщает Фонтанка.ру. Начало отпуска затянулось почти для трехсот пассажиров.

Борт авиакомпании "Вим-Авиа" должен был вылететь из Пулково в 03:55 тридцать первого мая, однако сейчас на табло аэропорта значится время 12:20. Рассерженные пассажиры пожаловались на перевозчика и турфирму "Интурист" журналистам.

"Компания "Интурист" не может подтвердить вылет 286 человек, не предоставляет информацию! В аэропорту назревает бунт!" – предупреждают читатели.

Задержка рейсов этого перевозчика происходит регулярно. Неоднократно за последний месяц пассажиры "Вим-Авиа" ждали в аэропорту вылета более 10 часов. Минувшей ночью в "стерильной зоне" Пулково длительное время ждала отправки граппу детей, которые направлялись в спортивный лагерь в Болгарии. Самолет вылетел в половину первого.