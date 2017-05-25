Австралийка с формами прославилась, опубликовав свое фото без одежды

Жительница города Бандаберг (Австралия) опубликовала на своей странице в соцсети Facebook снимок, на котором позировала обнаженной. Фотография распространилась в Интернете и принесла женщине популярность.

Как пишет Daily Mail, 31-летняя Кристал Гордон приняла участие в откровенной фотосессии, чтобы похвастаться своим телом. После рождения первого ребенка женщина поправилась. Сев на диету, она добилась значительных результатов и решила запечатлеть их на фото в бикини.

Однако многие пользователь сети негативно отреагировали на результаты Гордон. По словам австралийки, она получила множество сообщений от ненавистников и пожаловалась на травлю в сети. Она не стала останавливаться на достигнутом и в следующий раз снялась без одежды. Кристал собирается и дальше вдохновлять полных женщин своим примером, призывая любить свое тело, отмечает Lenta.

Фото: https://www.facebook.com