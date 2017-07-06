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Новости. Экономика
09:15, 06 Июля 2017

Автобусный тур "КСМ"

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Хотите приобрести квартиру в новостройке, но никак не можете выбрать среди огромного количества разнообразных предложений?

Компания "КСМ" поможет вам сделать оптимальный выбор! 9 и 10 июля, в удобное вечернее время, мы проводим автобусный тур по нашим жилым объектам: ЖК "Скандинавия", ЖК "Гармония", ЖК "Уютный", жилые дома по улице Островского и улице Суворова. Приглашаем вас присоединиться к нашей теплой компании!

На комфортабельном автобусе мы провезем Вас по всем нашим жилым объектам сразу. В числе новостроек вы увидите готовые дома, куда можно въехать уже на следующий день после автобусного тура! А еще вы будете в числе первых, кто посетит новые строящиеся дома ЖК "Гармония" и ЖК "Уютный"!

Во время экскурсии Вы сможете лично оценить удобство и разнообразие планировок, качество и стоимость внутренней отделки квартир. В ЖК "Скандинавия" в продаже имеются готовые квартиры с отделкой "под ключ" за 1,5 млн рублей – как говорится, въезжай и живи! А еще мы подробно расскажем о вариантах отделки в ЖК "Скандинавия" и в ЖК "Уютный", где ремонт вашей новой   квартиры обойдется всего в 110 000 рублей!

Также во время автобусного тура вы сможете задать все интересующие вопросы менеджерам отдела продаж, получить полную информацию по действующим акциям, забронировать понравившуюся квартиру и оформить заявку на ипотеку.

Ну, и самое приятное: для всех участников автобусного тура будут действовать специальные ценовые предложения на квартиры! Сейчас 1-комнатную квартиру 26 м2 в сданном доме ЖК "Скандинавия" можно приобрести за 1 400 000 рублей. Квартиры в строящихся домах также можно купить по выгодным ценам: 29 м2 в ЖК "Уютный" – за 1 334 400 рублей, 35 м2 в доме по улице Суворова – за 1 685 000 рублей, 35 м2 в доме по улице Островского – за 1 742 100 рублей и 42 м2 в ЖК "Гармония" – за 1 800 000 рублей! При этом цены для всех участников автобусного тура будут еще ниже! Хотите знать насколько? Примите участие в автобусном туре "КСМ"!

Выбирайте удобную дату – воскресенье или понедельник – и записывайтесь на автобусный тур "КСМ" по телефону: 33-27-00. Торопитесь, количество мест ограничено.

Автобусный тур состоится 9 и 10 июля. В 18.30 встречаемся у офиса продаж компании "КСМ" на проспекте Первомайском, 9.

Застройщики: АО "КСМ", ООО "Стройинвест КСМ", ООО "КСМ-Инвест". С проектными декларациями вы можете ознакомиться на сайте kcm-kvartira.ru. Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО "БАНК УРАЛСИБ", Банк "Возрождение" (ПАО) АО "Россельхозбанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО "МИнБанк", ПАО "СКБ-банк".

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05.07.17 12:39
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