Автобусы в новый жилой комплекс Петрозаводска ходят редко, пожаловались люди

Петрозаводчане отметили, что автобус в жилом комплексе "Скандинавия" ждать приходится долго, так как у маршруток очень большие интервалы.

В понедельник 8 октября на очередной планерке в администрации Ирине Мирошник рассказали: несмотря на то, что 6 октября началось транспортное сообщение жилого комплекса "Скандинавия" с городом, людям все равно приходится долго ждать автобуса из-за больших временных интервалов.

"Транспортное сообщение еще необходимо улучшать, - подтвердила глава Петрозаводска, - комитет ЖКХ находится в постоянных переговорах, на транспортной комиссии будем обсуждать другие варианты обеспечения транспортной доступности".

Напомним, регулярное автобусное сообщение с жилым комплексом "Скандинавия" началось 6 октября.

Теперь автобусы маршрута №12 и №19 заезжают в новый район Петрозаводска.