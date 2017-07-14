Автобусы в Петрозаводске поменяют маршруты движения

В мэрии Петрозаводска сообщили о планах изменить несколько популярных городских маршрутов.

"По многочисленным предложениям горожан мы планируем продление автобусных маршрутов №12 и №19: они должны будут охватить микрорайон "Скандинавия", где сейчас завершается оборудование остановочного пункта и разворотного кольца для общественного транспорта", - рассказала замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

"По просьбам жителей Древлянки планируется внесение изменений в движение автобусов 17-го маршрута: они должны будут заходить в район "Чистый город". А 19-й маршрут, предположительно, соединит район проспекта Чапаева с Голиковкой и Центром через Лесной проспект: по нему автобусы должны двигаться с Кукковки, далее – по Лососинскому шоссе, улицам Черняховского, Пархоменко, Ватутина, и – через Древлянку на Кукковку", - отметила также Мизинкова.

Кроме того, администрация предлагает продлить маршрут автобуса №3 до района Птицефабрика.

"12-й маршрут с улицы "Правды" пройдет через "Кукковку-2" – по улице "Правды" на улицу Лыжную, далее по улицам Ломоносова, Щербакова – на Вытегорское шоссе", - рассказала представитель мэрии.

Предложение мэрии будет рассмотрено на заседании транспортной комиссии.

"В случае утверждения разработанной схемы движения Реестр маршрутов городского транспорта изменится", - заключила Юлия Мизинкова.