Автокемпинги привлекут в Карелию туристов из Европы, считают в Ростуризме

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что автокемпинги в Карелии привлекут дополнительный поток туристов из Европы.

"Сейчас мы поговорили об очень важном, перспективном направлении развития туризма в Карелии, а таковым мы совместно считаем развитие автотуризма, создание системы автокемпингов. Дело в том, что в Европе это гигантская индустрия, которая ежегодно приносит десятки миллиардов евро", - сказал Олег Сафонов журналистам в Петрозаводске.

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