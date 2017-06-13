12:13, 13 Июня 2017
Автокемпинги привлекут в Карелию туристов из Европы, считают в Ростуризме
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Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что автокемпинги в Карелии привлекут дополнительный поток туристов из Европы.
"Сейчас мы поговорили об очень важном, перспективном направлении развития туризма в Карелии, а таковым мы совместно считаем развитие автотуризма, создание системы автокемпингов. Дело в том, что в Европе это гигантская индустрия, которая ежегодно приносит десятки миллиардов евро", - сказал Олег Сафонов журналистам в Петрозаводске.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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