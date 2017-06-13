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12:13, 13 Июня 2017

Автокемпинги привлекут в Карелию туристов из Европы, считают в Ростуризме

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Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что автокемпинги в Карелии привлекут дополнительный поток туристов из Европы.

"Сейчас мы поговорили об очень важном, перспективном направлении развития туризма в Карелии, а таковым мы совместно считаем развитие автотуризма, создание системы автокемпингов.  Дело в том, что в Европе это гигантская индустрия, которая ежегодно приносит десятки миллиардов евро", - сказал Олег Сафонов журналистам в Петрозаводске.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2017-06-13 13:37:35
Зачем туристам из Европы ехать в Карелию, когда в Финляндии такая же природа, нормальные дороги, развитая недорогая инфраструктура и безвизовое перемещение по всему Шенгену? Привлекайте своих, кому заграницу запретили, сказочники.
Leopol'd
2017-06-13 13:18:02
Эти парни видят только чужие "десятки миллиардов евро".
То, что в Европе идеальные дороги, популярны путешествия "к соседям" за 200-300км и жесткая конкуренция между гостиницами, хостелами, студенческими отелями и пр. стараются не вспоминать. И стоит появиться первым кемпингам, как эти же "радетели" выставят астрономический счет за землю, поддержат законность счета от энергетиков за подключение электричества и начнут донимать проверками.
Беня
2017-06-13 13:15:44
Надо медведя в шапке ушанке с красноармейской кокардой и с балалайкой добывать, не поедут ведь окоянные :)
majan
2017-06-13 13:13:47
Даёшь автобан Карелия - Чукотка !
Гарик
2017-06-13 13:08:42
В Карелии это уже было .Куда пропали финны на автокемпингах ??
David
2017-06-13 12:21:45
Дороги-то видел? От Вяртсиля 50 км вообще дорогой назвать нельзя!
Беня
2017-06-13 13:11:58
какие еще дороги, дружище? Им 130 лимонов выделено :)
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