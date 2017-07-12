08:53, 12 Июля 2017
Автомобиль сбил пенсионера на Красной
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Пенсионер попал под колеса автомобиля во дворе дома в центре Петрозаводска, сообщает городская ЕДДС.
Во вторник около дома №10 на улице Красной 34-летний водитель Ford Focus сбил 76-летнего мужчину, вышедшего на проезжую часть, не убедившись в безопасности.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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