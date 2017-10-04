Автомобиль сбил пешехода на улице Шотмана в Петрозаводске

ДТП произошло сегодня вечером, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода.

Авария на улице Шотмана произошла в районе 19.00. Как рассказали "Столице на Онего" в УГИБДД по Карелии, автомобиль сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В паблике ДТП ПТЗ очевидцы сообщили, что из-за ДТП образовались пробки в обе стороны, раненый мужчина лежал на дороге.

Подробности происшествия устанавливаются.