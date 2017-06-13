10:17, 13 Июня 2017
Автомобиль сбил сразу несколько человек в Ледмозеро и скрылся с места ДТП
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В Муезерском районе автомобиль врезался в толпу гуляющих жителей, сообщает УГИБДД по Карелии.
В понедельник в 01.00 в посёлке Ледмозеро водитель автомобиля ВАЗ-21099, не имея права управления, сбил группу людей и оставил место ДТП.
В результате происшествия, травмы получила 21-летняя девушка. Находится на амбулаторном лечении.
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