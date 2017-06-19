Автошкола "ДОССАФ" в Петрозаводске задолжала работникам почти полмиллиона рублей

Государственная инспекция труда Карелии обнаружила задолженность по зарплате в одной из автошкол.

"Работники автошколы в количестве 16 человек не получили заработную плату за март, апрель 2017 года в общей сумме 481,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении инспекции.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства работодателю выдано предписание. Решается вопрос о привлечении виновного к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Аналогичные нарушения были выявлены в автошколе в 2016 году.