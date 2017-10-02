Автошкола "Престиж": кольцо по-европейски

Движение по кругу было и остается одним из сложнейших маневров для любого водителя.

Сегодня ГИБДД подготовила очередные изменения в Правила дорожного движения регулирующие этот аспект. Автошкола "Престиж" предупреждает о возможных проблемах.

Для всей автомобильной Европы есть одно непреложное правило: кто на круге – тот и главный. В России еще в начале этого века, проезжая через круг, водители пользовались "правилом правой руки", как и на любом другом нерегулируемом перекрестке. Нам этого хватало по той простой причине, что машин было мало.

Постепенно, машин становилось все больше, и они просто перестали помещаться на круге. Проанализировав ситуацию, специалисты установили, что при главенстве круга его пропускная способность увеличивается минимум на треть, и в 2010 году было принято соответствующее постановление. Казус в том, что формулировки в ПДД не изменились: при проезде круг считается второстепенным, "если нет иных дорожных знаков". Естественно, это вызывает у неопытных водителей некоторое замешательство.

В конце августа в недрах МВД созрело новое постановление, которое раз и навсегда научит россиян ездить "по-европейски": круг всегда главный. Но это простое и нужное нововведение может иметь неожиданные последствия!

Как считает директор петрозаводской автошколы "Престиж" Жанна Беляева, как только изменения в ПДД будут утверждены, соответственно они вступят в силу и надо выполнять правила немедленно. Но сейчас при подготовке молодых водителей это грядущее изменение автошколами не учитывается!

То есть наученные по "старым" (действующим!) правилам студенты отправятся получать права уже в новых реалиях (а движение по кругу является обязательным маневром при сдаче экзамена в ГИБДД). То есть, после вступления новых правил в силу, за одну ночь все лишние дорожные знаки при въезде на круг должны быть сняты – а экзаменуемый будет их искать.

Таким образом, считает Жанна Беляева, автошколы уже сегодня должны учить своих курсантов ездить по-новому, априори уступая дорогу тем, кто уже въехал на круг.

ВНИМАНИЕ!

Автошкола "Престиж" на своем сайте открывает страничку "Сегодня поменялись ПДД. Как меня это коснется?".

Чтобы лучше знать Правила дорожного движения участвуйте в "Престиж-играх"! "Престиж-игры" - это серия конкурсов по правилам дорожного движения, которые организует автошкола.

В октябре 2017 года пройдут карельские игры по теме "Пешеход – главный на дороге". Регистрируйтесь на сайте автошколы, участвуйте, получайте призы и подарки, соблюдайте Правила дорожного движения!

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