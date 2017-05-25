Автошкола "Престиж" на семейном фестивале "Мельница счастья"

В субботу 20 мая в Петрозаводске впервые прошел, организованный Молодежным центром "Смена" семейный фестиваль "Мельница счастья".

Петрозаводчане не испугались хмурой погоды и дружно пришли поучаствовать в программе арт-площадки и работе мастер-классов.

Автошкола "Престиж" тоже приняла участие в этом замечательном мероприятии. На "Мельнице счастья", рядом с театром кукол, мы выставили свою площадку с веселыми играми, головоломками и призами. Дети с удовольствием играли, рисовали, отгадывали загадки по безопасности дорожного движения. В качестве приза они получали книгу с Правилами дорожного движения для детей.

Молодежный центр "Смена" поблагодарил Автошколу "Престиж" за помощь в проведении фестиваля.

Фото и рисунки с мероприятия https://vk.com/album-10501276_245162301.

Официальная информация с мероприятия https://vk.com/semyaptz.

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