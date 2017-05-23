Автошкола "Престиж" помогает Юнармии

Юнармия — это новое детско-юношеское движение в России, цель которого — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.

На официальном сайте движения организаторы заявляют, что они хотят вырастить поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны. Такие цели близки петрозаводской автошколе "Престиж", поэтому она поддерживает Юнармию и оказывает ей посильную помощь.

19 мая автошкола "Престиж" помогла доставить юнармейцев в заповедник Кивач, где они осмотрели водопад, побывали в музее природы и в дендрарии, посетили захоронение павших советских воинов.

Молодежный центр "Смена", который организовывал выезд, выразил автошколе "Престиж" и ее директору Жанне Беляевой благодарность.

Судя по записям в группе центра и по фото, дети остались довольны поездкой.

Смотрите фото с мероприятия.

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