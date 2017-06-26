14:38, 26 Июня 2017
Автошкола "Престиж" помогла провести День города-2017
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В Петрозаводске прошел День города. Автошкола "Престиж" приняла участие в проведении праздника, оказав финансовую помощь в проведении программы VERSUS BATLE организованной профкомом студентов ПетрГУ.
Сотни петрозаводчан пришедших в этот день на набережную, смогли по достоинству оценить искусство исполнителей из Санкт-Петербурга и определить свое отношение к этому жанру эстрадного искусства.
Вполне понятно, что такое самовыражение вряд ли понравится всем и каждому, но трудно отрицать искренность и страсть исполнителей, а также их настойчивость в желании донести до окружающих свою точку зрения.
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