Автошкола "Престиж" примет участие во всероссийском велопараде
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Всероссийский велопарад пройдет в Петрозаводске 28 мая 2017г.
Автошкола "Престиж" и движение VELOVE – давние партнеры, поэтому многие мероприятия они проводят совместно.
28 мая автошкола "престиж" примет самое непосредственное участие в празднике двухколесных жителей столицы Карелии.
Тематика Велопарада-2017 – "Ехали медведи на велосипеде, а за ними...".
Праздник пройдет в Парке культуры и Отдыха и на пл. Кирова.
С 11:00 до 17:00 каждый сможет посетить тематические площадки:
- велосипедный квартал на пл. Кирова: тест-драйв, автошкола "Престиж", лавка от VELOVE.
- ZOO зона: фотозона, приют для животных, зоопаспорт.
- зона влюбленных: фотозона, конкурс мисс и мистер велопарад, ЗАГС.
- зона активности: регистрация, fase art от Sun City, украшение велосипедов, веловыставка, первый открытый чемпионат по метанию валенка, квест по территории парка.
- зона отдыха: поляна креатива, стрельба из лука, книжки и многое другое!
- Детский Петрозаводск: Интерактивная программа, полезные мастер-классы, конкурсы, игры, выступления лучших аниматоров и ведущих. Ярмарка детского творчества.
- музыкальный Зеленый театр: Самая майская музыкальная программа от Центра Молодежи и Карельского Огня. Встречаем лето, поем и веселимся.
С 14:00 до 15:00 – Велопарад по центральным улицам города (14+). Детский велопробег по набережной (2+).
Маршрут: пл. Кирова - ул. Пушкинская - пр. Ленина - ул. Куйбышева - ул. Малая Слободская - ул. Кирова - наб. Варкауса - ул. Кирова - ул. Еремеева - ул. Куйбышева - пр. Ленина - ул. Пушкинская - пл. Кирова.
Официальная страница мероприятия.
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