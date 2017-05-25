Автошкола "Престиж" примет участие во всероссийском велопараде

Всероссийский велопарад пройдет в Петрозаводске 28 мая 2017г.

Автошкола "Престиж" и движение VELOVE – давние партнеры, поэтому многие мероприятия они проводят совместно.

28 мая автошкола "престиж" примет самое непосредственное участие в празднике двухколесных жителей столицы Карелии.

Тематика Велопарада-2017 – "Ехали медведи на велосипеде, а за ними...".

Праздник пройдет в Парке культуры и Отдыха и на пл. Кирова.

С 11:00 до 17:00 каждый сможет посетить тематические площадки:

- велосипедный квартал на пл. Кирова: тест-драйв, автошкола "Престиж", лавка от VELOVE.

- ZOO зона: фотозона, приют для животных, зоопаспорт.

- зона влюбленных: фотозона, конкурс мисс и мистер велопарад, ЗАГС.

- зона активности: регистрация, fase art от Sun City, украшение велосипедов, веловыставка, первый открытый чемпионат по метанию валенка, квест по территории парка.

- зона отдыха: поляна креатива, стрельба из лука, книжки и многое другое!

- Детский Петрозаводск: Интерактивная программа, полезные мастер-классы, конкурсы, игры, выступления лучших аниматоров и ведущих. Ярмарка детского творчества.

- музыкальный Зеленый театр: Самая майская музыкальная программа от Центра Молодежи и Карельского Огня. Встречаем лето, поем и веселимся.

С 14:00 до 15:00 – Велопарад по центральным улицам города (14+). Детский велопробег по набережной (2+).

Маршрут: пл. Кирова - ул. Пушкинская - пр. Ленина - ул. Куйбышева - ул. Малая Слободская - ул. Кирова - наб. Варкауса - ул. Кирова - ул. Еремеева - ул. Куйбышева - пр. Ленина - ул. Пушкинская - пл. Кирова.

Официальная страница мероприятия.

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