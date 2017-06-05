Новости. Общество
13:01, 05 Июня 2017

Автошкола "Престиж" приняла участие в фестивале здорового образа жизни "ЗОЖный РайON" на Древлянке-8

По теме

В Карелии продолжается сезон активности клещей
05.06.17 14:14
Карелия за год потеряла четверть финских туристов
05.06.17 13:44
Мирошник сообщила, когда откроются загородные детские лагеря
05.06.17 13:41
Все новости
Загрузка...

Автошкола "Престиж" всегда поддерживала спорт и здоровый образ жизни, поэтому с удовольствием поддержала фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный РайOn" который прошел 4 июня на новом стадионе микрорайона Древлянка-8.

Жители этого симпатичного, молодого района Петрозаводска не испугались холода и вместе с детьми пришли на праздник. Самое главное – переменчивая карельская погода порадовала участников отсутствием дождя!

Автошкола "Престиж" устроила для маленьких участников уголок безопасности дорожного движения с головоломками, играми и загадками. Для детей постарше провели конкурс рисунков, для взрослых проводили тестирование на психофизиологическом комплексе.

Победители конкурсов получали памятные подарки от автошколы "Престиж" – книжки, авторучки, кепки и шарики.

На правах рекламы

По теме

В Карелии продолжается сезон активности клещей
05.06.17 14:14
Карелия за год потеряла четверть финских туристов
05.06.17 13:44
Мирошник сообщила, когда откроются загородные детские лагеря
05.06.17 13:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
30.05.2017, 19:10
ФОТО: Отказавшаяся от сахара 70-летняя женщина выглядит вдвое моложе своих лет

Аналитика

Сегодня 10:45
Политкухня
"А если не можете – уходите!" 3
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Смотри во все глаза 2
31.05.2017 15:48
Вся аналитика

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Колесо Коломбины
Евгений Онегин
В кинотеатрах (10)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Одаренная
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Нелюбовь
Большой
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Стражи Галактики. Часть 2
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»