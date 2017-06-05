Автошкола "Престиж" приняла участие в фестивале здорового образа жизни "ЗОЖный РайON" на Древлянке-8

Автошкола "Престиж" всегда поддерживала спорт и здоровый образ жизни, поэтому с удовольствием поддержала фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный РайOn" который прошел 4 июня на новом стадионе микрорайона Древлянка-8.

Жители этого симпатичного, молодого района Петрозаводска не испугались холода и вместе с детьми пришли на праздник. Самое главное – переменчивая карельская погода порадовала участников отсутствием дождя!

Автошкола "Престиж" устроила для маленьких участников уголок безопасности дорожного движения с головоломками, играми и загадками. Для детей постарше провели конкурс рисунков, для взрослых проводили тестирование на психофизиологическом комплексе.

Победители конкурсов получали памятные подарки от автошколы "Престиж" – книжки, авторучки, кепки и шарики.

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