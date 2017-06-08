Автошкола "Престиж" приняла участие в молодежном фестивале "Время говорить по-русски"

Молодежный фестиваль "Время говорить по-русски" прошел в Петрозаводске 6 июня в день рождения Пушкина и в День русского языка.

Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках, в том числе у ротонды, на набережной Онежского озера, где состоялось ключевое событие праздника – "Русский бал на Онего". Именно здесь состоялось награждение победителей литературной игры-бродилки (квеста) по сказкам Пушкина, прошло несколько мастер классов и состоялись другие интересные мероприятия и акции.

Здесь же Автошкола "Престиж" предоставила свои автомобили для детского конкурса рисунков на машинах "АвтоБодиАрт". Темой рисунков, естественно стала пушкиниана. На капотах и бортах "боевых" машин автошколы плыли золотые рыбки и лебеди, ходили коты, росли дубы… Зафиксировано даже несколько портретов Александра Сергеевича, разной степени сходства.

Праздник получился волшебный! Было по-настоящему весело, играла красивая музыка (звук был просто изумительный!), все пели, танцевали и радовались жизни. С нетерпением будем ждать следующий фестиваль!

Фото с мероприятия https://vk.com/album-10501276_245634143.

На правах рекламы