Автошкола "Престиж" приняла участие в праздновании Дня России

В понедельник 12 июня в Петрозаводске на площади Кирова прошли торжества по случаю Дня России.

Автошкола "Престиж" не могла остаться в стороне и тоже приняла участие в праздничных мероприятиях.

Несколько учебных автомобилей "Престижа" превратились в холсты и мольберты для всех желающих. Тема празничного АвтоБодиАрта была проста и понятна – "Я люблю Россию".

Несмотря на дождь и холодный ветер, в акции приняло участие несколько десятков человек, возраст художников колебался от 2-х до 50 лет.

Хотя, конечно, это тот самый случай, когда картинка гораздо красноречивее слов!

Смотрим на праздничный АвтоБодиАрт от автошколы "Престиж".

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