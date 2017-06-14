10:00, 14 Июня 2017
Автошкола "Престиж" приняла участие в праздновании Дня России
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В понедельник 12 июня в Петрозаводске на площади Кирова прошли торжества по случаю Дня России.
Автошкола "Престиж" не могла остаться в стороне и тоже приняла участие в праздничных мероприятиях.
Несколько учебных автомобилей "Престижа" превратились в холсты и мольберты для всех желающих. Тема празничного АвтоБодиАрта была проста и понятна – "Я люблю Россию".
Несмотря на дождь и холодный ветер, в акции приняло участие несколько десятков человек, возраст художников колебался от 2-х до 50 лет.
Хотя, конечно, это тот самый случай, когда картинка гораздо красноречивее слов!
Смотрим на праздничный АвтоБодиАрт от автошколы "Престиж".
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