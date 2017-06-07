Автоцентры "Дакар" открыты в Северной столице

Под брендом "Дакар" в Санкт-Петербурге работают несколько автосалонов в разных частях города.

На сегодняшний день компания является официальным дилером таких марок, как: "Лада", КИА, "Хендай", "Пежо" и "Мицубиси Фусо". В автоцентрах "Дакар" клиентам предлагают широкий спектр услуг.

Здесь можно купить новый автомобиль, подобрать модель с пробегом, обменять б/у на новый, продать, выполнить ремонт любой сложности и т.д. Все виды работ осуществляют профессионалы, специализирующиеся на конкретной ТМ.

"Дакар" обслуживает не только импортные, но и отечественные бренды. Официальный дилер LADA в Санкт-Петербурге находится по адресу: ул. Бухарестская, 22 корпус 3. Здесь можно приобрести любую модель ВАЗ по оптимальной цене.

Вниманию покупателей предлагаются следующие типы автомобилей: седаны, хэтчбеки, универсалы, внедорожники, кроссоверы, фургоны, бортовые платформы и даже снегоболотоход.

С каждым годом продукция российского автопрома приобретает все больший спрос. Этому способствуют внедряемые производителем инновации. По техническим и эксплуатационным характеристикам LADA способна конкурировать не только с азиатскими, но и европейскими брендами.

Обращаясь в автоцентры "Дакар", клиенты получают высокий уровень обслуживания. Тем, кто вынужден приобретать машину в кредит, здесь окажут прямое содействие. На протяжении многих лет данная компания сотрудничает с ведущими банками. Она поможет оформить клиенту кредит на выгодных для него условиях.

Как официальный дилер "Дакар" реализует автомобили по конкурентной стоимости. Клиентам здесь обеспечены качественное обслуживание, быстрое решение формальностей, всесторонняя техническая поддержка, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Комплектация автомобилей может быть разной. При желании покупатель может заказать дополнительные опции. Профессионалы быстро и качественно установят на машине дополнительное оборудование.

Ниже перечислены адреса, по которым следует обращаться с целью покупки или обслуживания авто конкретной марки.

- Hyundai: Выборгское шоссе, 27 корпус 2 Б; Пулковское шоссе, 44 корпус 1; ул. Кржижановского, 15 корп. 2.

- LADA и Peugeot: ул. Бухарестская, 22 корпус 3.

- KIA: Богатырский проспект, 16; ул. Камчатская, 9А.

- MitsubishiFuso: ул. Камчатская, 9А.

Все виды сервиса представлены на сайте компании. Здесь же можно найти любые запчасти для всех марок автомобилей.

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