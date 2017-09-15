10:54, 15 Сентября 2017
Автовокзал Петрозаводска продолжает менять "дачные" расписания
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Пассажиропоток продолжает снижаться, автобусы отменяют.
Как сообщает предприятие "Карелавтотранс", в связи с продолжающимся в октябре сезонным значительным снижением пассажиропотока, вносятся следующие изменения в расписаниях со 2 октября.
Вводится рейс № 120 до ст. Шуйская отправлением в 19.30 ежедневно.
Отменяются рейсы № 115 в Лососинное в 11.05 и в 19.15; № 129 в Лучевое-1 в 19.30; № 130Э в Лучевое-2 (Экспресс) в 19.20; № 134 "Дачи Бесовец 13 км" в 15.05 по пятницам, субботам и воскресеньям.
Изменяется периодичность рейсов. Автобусы рейса № 114 "Дачи 31/41 км" будут отправляться в 10.00 и в 17.15 по пятницам, субботам и воскресеньям.
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