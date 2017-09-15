07:15, 15 Сентября 2017
Бахилин вручил Парфенчикову удостоверение об избрании главой Карелии
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Центральная избирательная комиссия республики утвердила результаты выборов главы Карелии, которые состоялись 10 сентября.
В четверг, 14 сентября, на заседании ЦИК были утверждены результаты выборов главы региона.
Как отметил председатель республиканского избиркома Алексей Бахилин, выборы прошли организованно, жалоб на подведение итогов, подсчет голосов нет.
Выборы признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы Карелия ЦИК постановила считать Артура Парфенчикова, получившего 95 тыс. 822 голоса избирателей или составляет 61,34%.
Алексей Бахилин вручил Артуру Парфенчикову вручено соответствующее удостоверение об избрании главой Карелии.
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