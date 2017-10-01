Баня и магазин горели сегодня ночью на севере Карелии

Пожарно-спасательные подразделения привлекались в ночь с субботы на воскресенье для ликвидации пожаров в Костомукше и Кеми.

По сообщению МЧС Карелии, 30 сентября в 23:10 пожарные Костомукшского городского округа (6 чел., 2 ед. техники) выезжали на тушение пожара в частной бане. На ликвидацию возгорания строения в СНТ "Ремонтник" на улице Центральная потребовалось около 15 минут.

1 октября в 01:09 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (7 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в магазине в помелке Кузема на улице Приморской. На тушение пожара ушло более часа.