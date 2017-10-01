09:25, 01 Октября 2017
Баня и магазин горели сегодня ночью на севере Карелии
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Пожарно-спасательные подразделения привлекались в ночь с субботы на воскресенье для ликвидации пожаров в Костомукше и Кеми.
По сообщению МЧС Карелии, 30 сентября в 23:10 пожарные Костомукшского городского округа (6 чел., 2 ед. техники) выезжали на тушение пожара в частной бане. На ликвидацию возгорания строения в СНТ "Ремонтник" на улице Центральная потребовалось около 15 минут.
1 октября в 01:09 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (7 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в магазине в помелке Кузема на улице Приморской. На тушение пожара ушло более часа.
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