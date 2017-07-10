15:11, 10 Июля 2017
Банк "Югра" перестал выдавать клиентам деньги в Петрозаводске
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Банк России признал финансовое положение «Югры» неустойчивым и ввел временную администрацию.
Офис банка "Югра" в столице Карелии работает в режиме консультаций. Посетителей офиса банка, который расположен на ул.Антикайнена, встречает объявление: "По техническим причинам офис временно работает в режиме консультирования, без осуществления банковских (в том числе кассовых) операций", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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