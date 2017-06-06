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17:40, 06 Июня 2017

Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса

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В России вновь появилась возможность приобрести жилье в кредит без оплаты первоначального взноса.

До 2014 года такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке, однако после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет было невозможно получить, сообщают "Известия". Теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах. Они востребованы у покупателей, которые не готовы терять несколько лет, чтобы накопить на первоначальный взнос.

Застройщики сейчас предлагают такие предложения от восьми банков — "Возрождение", СМП Банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локо-банк, Россельхозбанк, "Санкт-Петербург" и "Открытие".

Без первоначального взноса ставки начинаются от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата, по оценке аналитиков, сегодня составит 37,5 тысяч рублей в месяц. На эти деньги можно купить небольшую студию в строящемся доме. Для домов, которые в ближайшее время должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию, ставки начинаются от 14%, а минимальный месячный платеж составит 53,4 тысячирублей в месяц (за квартиру площадью 31,9 кв. м).

Эксперты рынка недвижимости говорят, что кредиты без первоначального взноса сейчас крайне нужны застройщикам, чтобы стимулировать продажи.

За I квартал этого года в России было выдано ипотечных кредитов на 324 млрд рублей. Рост выдачи начался в марте — за месяц россияне взяли ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

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Комментарии

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Кальтер
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Это даже если брать "среднюю" заявленную заработную плату по Карелии в 30к (что в два раза выше действительной), её не будет хватать даже на ежемесячный платеж, не говоря уже о еде. Живите и не в чём себе не отказывайте.
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