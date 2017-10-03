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Новости. Происшествия
10:04, 03 Октября 2017

Банку скинули на иномарку в Петрозаводске

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В столице Карелии неизвестные скинули стеклянную банку на припаркованную под окнами общежития иномарку.

"Оставил свою машину у общежития (ул.Калевалы, 4а) на ночь, так как не было места для парковки. Кто-то скинул литровую стеклянную банку прямо из окна на машину", - написал владелец автомобиля Opel в паблике "ДТП Петрозаводска".

По его данным, после инцидента в покраске нуждаются капот и крыло.

"Рядом гуляют дети, так можно и человека убить", - отметил он.

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Комментарии

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Негодяй
2017-10-03 10:18:06
Все больше убеждаюсь в том, что комментатор из трех букв - бот.
кир
2017-10-03 10:52:12
Негодяй, это ваши проблемы.
кир
2017-10-03 10:11:20
Примитивная месть полудиких людей. Для начала, может наглеть не надо?
Гость
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