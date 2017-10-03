Банку скинули на иномарку в Петрозаводске

В столице Карелии неизвестные скинули стеклянную банку на припаркованную под окнами общежития иномарку.

"Оставил свою машину у общежития (ул.Калевалы, 4а) на ночь, так как не было места для парковки. Кто-то скинул литровую стеклянную банку прямо из окна на машину", - написал владелец автомобиля Opel в паблике "ДТП Петрозаводска".

По его данным, после инцидента в покраске нуждаются капот и крыло.

"Рядом гуляют дети, так можно и человека убить", - отметил он.